Бюрократии у нас уже больше, чем в любом признанном государстве, – «глава ДНР»

В «ДНР» сильно развита бюрократия. Об этом на встрече с десантниками в День ВДВ заявил «глава ДНР» Денис Пушилин

Он считает, что «ДНР» – это уже «состоявшееся государство». «Пока не признанное, но государство», – сказал Пушилин.

При этом одной из главных проблем «республики» является бюрократия. «Это наша бюрократия, наш чиновничий аппарат. Нам очень много нужно исправлять. Мы еще не признаны, но бюрократии у нас уже больше, чем в любом признанном государстве. Увы, это так. По факту признаю. С этим нам нужно будет отдельно справиться», – продолжил «глава ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube