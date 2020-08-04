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Бюрократии у нас уже больше, чем в любом признанном государстве, – «глава ДНР»

04.08.20 16:39
Денис Пушилин на встрече с десантниками
Денис Пушилин на встрече с десантниками / Фото: youtube.com

В «ДНР» сильно развита бюрократия. Об этом на встрече с десантниками в День ВДВ заявил «глава ДНР» Денис Пушилин

Он считает, что «ДНР» – это уже «состоявшееся государство». «Пока не признанное, но государство», – сказал Пушилин.

При этом одной из главных проблем «республики» является бюрократия. «Это наша бюрократия, наш чиновничий аппарат. Нам очень много нужно исправлять. Мы еще не признаны, но бюрократии у нас уже больше, чем в любом признанном государстве. Увы, это так. По факту признаю. С этим нам нужно будет отдельно справиться», – продолжил «глава ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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