В Авдеевке работает бесплатное социальное такси

В Авдеевке (Донецкая обл.) для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата работает бесплатное такси. Социальная транспортная услуга предоставляется за счет бюджетных средств, передает «avdeevka.city».

Воспользоваться «социальным такси» могут:

лица с I и II группой инвалидности, дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных колясках и зарегистрированы в Авдеевке (в том числе из числа внутренне перемещенных лиц);

пожилые люди, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, медицинской помощи, не имеют трудоспособных родственников, и в отношении которых продолжается процедура оформления в дом-интернат на государственное содержание.

Перевозки этих категорий граждан осуществляются в социально значимые объекты инфраструктуры города: учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения; учреждения здравоохранения.

Заказать транспортную социальную услугу можно по тел.: 095-361-99-06.

Время работы: понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45), пятница – с 8:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).