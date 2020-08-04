Ехали с кнопочными телефонами: Часть прибывших на КПВВ «Новотроицкое» отправили в обсервацию

Люди, которые решились пересечь контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» 3 августа, прибыв из «ДНР», были уверены, что самоизоляция уже отменена. Те, кто не смогли установить приложение «Дій вдома», были отправлены в обсервацию. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист») на своей странице в Facebook.

«С самого утра на КПВВ "Новотроицкое" со стороны неподконтрольной правительству Украины территории начали прибывать люди. Они были уверены, что самоизоляция с приложением "Дій вдома" отменена, ведь они слышали такую информацию от знакомых, ее же читали в интернете. Некоторые из людей были настолько уверены в том, что постановление Кабмина №641 "работает", что ехали с обычными кнопочными телефонами или со смартфонами, но не загружали в них нужное приложение заранее», – рассказали правозащитники.

По их словам, люди были разочарованы и в отчаянии, когда уже на «нулевом» блокпосту украинские пограничники объяснили, что самоизоляция с «Дій вдома», как и обсервация, – все еще действует.

Мониторы БФ «Право на захист» на протяжении всего дня помогали людям (а их было более полусотни) с установлением приложения «Дій вдома», ведь проблемы с его активацией, получением сообщений и т.п. на линии разграничения сохраняются.

«Из 130 человек, приехавших со стороны неподконтрольной территории, восьмерых в 20:00 отправили на обсервацию к пгт Острое (где ранее прошли обсервацию более 100 человек с КПВВ "Новотроицкое"). Примерно за полтора часа автобус с людьми заехал на территорию профилактория. Утомленные палящим солнцем, голодные, люди рассказали о своих печальных приключениях. Говорили о нарушении их прав и считали такие действия арестом, были возмущены тем, что наличие или отсутствие смартфона влияет на их свободу передвижения», – говорят правозащитники.

Монитор Екатерина Рачинская рассказала, что людей расселили почти в 22:30.

«В профилактории нам сообщили, что питание за государственный счет для них не предусмотрено. Ранее с этим помогали благотворительные организации, например, Международный комитет Красного Креста, а теперь тех, кто находится на обсервации, будут пытаться кормить из собственных запасов профилактория», – сообщила Рачинская.

Кроме того, по ее словам, неизвестно также, когда у людей возьмут образцы для тестирования на коронавирус. Ведь те, кто попал на обсервацию 31 июля, прошли тест только 3 августа.

Напомним, что ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству Украины территорию с Крыма или неподконтрольного Донбасса. Однако согласно приказа командующего ООС, для пересекающих КПВВ карантин продолжает действовать. Также сохраняется требование по прибытию на подконтрольную территорию отправляться на 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.