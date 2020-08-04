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В Украине и на Донбассе: В каких городах и где патрульные используют TruCAM (Перечень)

04.08.20 17:09
TruCAM / Фото из открытых источников
TruCAM / Фото из открытых источников

На дорогах Украины увеличилось количество участков, на которых патрульные измеряют скорость движения с помощью прибора TruCAM. Появились 43 новых и расширены уже 5 существующих участков. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Места измерения – аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.

«Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения», – пояснил первый заместитель начальника ППУ Алексей Белошицкий.

Отметим, что на Донбассе TruCAM пока используют в 5-ти городах: на Донетчине – Краматорск, Мариуполь и Славянск, на Луганщине – Северодонецк и Лисичанск.

Краматорск:

  • бульвар Краматорский;
  • улица Олексы Тихого;
  • улица Танкистов;
  • улица Дворцовая.

Мариуполь:

  • улица Набережная;
  • улица Макара Мазая;
  • проспект Мира;
  • улица Торговая;
  • проспект Карпова.

Славянск:

  • улица Банковская;
  • улица Центральная;
  • улица Генерала Батюка.

Северодонецк:

  • улица Новикова;
  • проспект Гвардейский;
  • проспект Химиков;
  • улица Гагарина;
  • улица Курчатова;
  • проспект Центральный;
  • шоссе Строителей;
  • улица Объездная.

Лисичанск:

  • улица Карла Маркса;
  • проспект Победы;
  • улица Владимира Сосюры.

Информация об участках, где работают приборы TruCAM:

Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 252 участках.

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