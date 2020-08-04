В Украине и на Донбассе: В каких городах и где патрульные используют TruCAM (Перечень)

На дорогах Украины увеличилось количество участков, на которых патрульные измеряют скорость движения с помощью прибора TruCAM. Появились 43 новых и расширены уже 5 существующих участков. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.
Места измерения – аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.
«Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения», – пояснил первый заместитель начальника ППУ Алексей Белошицкий.
Отметим, что на Донбассе TruCAM пока используют в 5-ти городах: на Донетчине – Краматорск, Мариуполь и Славянск, на Луганщине – Северодонецк и Лисичанск.
Краматорск:
- бульвар Краматорский;
- улица Олексы Тихого;
- улица Танкистов;
- улица Дворцовая.
Мариуполь:
- улица Набережная;
- улица Макара Мазая;
- проспект Мира;
- улица Торговая;
- проспект Карпова.
Славянск:
- улица Банковская;
- улица Центральная;
- улица Генерала Батюка.
Северодонецк:
- улица Новикова;
- проспект Гвардейский;
- проспект Химиков;
- улица Гагарина;
- улица Курчатова;
- проспект Центральный;
- шоссе Строителей;
- улица Объездная.
Лисичанск:
- улица Карла Маркса;
- проспект Победы;
- улица Владимира Сосюры.
Информация об участках, где работают приборы TruCAM:
Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 252 участках.