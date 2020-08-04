В Украине и на Донбассе: В каких городах и где патрульные используют TruCAM (Перечень)

На дорогах Украины увеличилось количество участков, на которых патрульные измеряют скорость движения с помощью прибора TruCAM. Появились 43 новых и расширены уже 5 существующих участков. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Места измерения – аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.

«Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения», – пояснил первый заместитель начальника ППУ Алексей Белошицкий.

Отметим, что на Донбассе TruCAM пока используют в 5-ти городах: на Донетчине – Краматорск, Мариуполь и Славянск, на Луганщине – Северодонецк и Лисичанск.

Краматорск:

бульвар Краматорский;

улица Олексы Тихого;

улица Танкистов;

улица Дворцовая.

Мариуполь:

улица Набережная;

улица Макара Мазая;

проспект Мира;

улица Торговая;

проспект Карпова.

Славянск:

улица Банковская;

улица Центральная;

улица Генерала Батюка.

Северодонецк:

улица Новикова;

проспект Гвардейский;

проспект Химиков;

улица Гагарина;

улица Курчатова;

проспект Центральный;

шоссе Строителей;

улица Объездная.

Лисичанск:

улица Карла Маркса;

проспект Победы;

улица Владимира Сосюры.

Информация об участках, где работают приборы TruCAM:

Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 252 участках.