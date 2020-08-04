«В финале жизни хочу помочь Родине»: Экс-премьер Фокин решил участвовать в работе ТКГ по Донбассу

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин принял решение участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, передает «Гордон».



«Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским», – сказал Фокин в комментарии изданию.



По его словам, предложение участвовать в работе ТКГ он получил от главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась», – рассказал бывший премьер-министр.



Фокин отметил, что результат беседы с Кравчуком его удовлетворил.



«Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу по целому перечню вопросов. Прежде всего, Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения – это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция – это совсем другое, это когда одна из сторон признает себя потерпевшей поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего подобного нет в случае Украины. Ничего подобного не стоит за решением о прекращении огня. Напротив, это шаг к победе», – подчеркнул политик.



Он высказал готовность вместе с группой политиков посетить неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.



«Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины», – подчеркнул Фокин.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук сообщил о возможном усилении украинской делегации ТКГ за счет первого премьер-министр Украины Витольда Фокина, которому сейчас 87 лет.