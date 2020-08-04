В Японии собаки заразились коронавирусом

В Японии у двух собак подтвердили коронавирус. Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса.

У собак, которые были переданы на передержку и у которых подтвердился COVID-19, не наблюдается ухудшения самочувствия.

Как сообщалось ранее, по данным ВОЗ, известны факты заражения коронавирусом собак, кошек и хорьков после их общения с инфицированным человеком. А в случае норок зафиксированы первые случаи заражения человека от животного.