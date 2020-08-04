В «ДНР» затапливают участки шахты имени Калинина, где тушили пожар

В «ДНР» аварийные участки шахты имени Калинина в Донецке, где с 1 августа тушили пожар, принято решение затопить. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как отмечается, во время пожара в шахте находился 61 человек, все поднялись на поверхность, пострадавших нет. 3 августа решили начать затопление аварийного участка.

«В 18:00 03.08.2020 года решением технической комиссии аварийные работы на аварийном участке шахты переведены в разряд технических работ. На 06:00 04.08.2020 года продолжается затопление аварийного участка, подано 1162,5 м3 воды. Силами ГВГСС выставлены посты безопасности, ведется контроль газовой обстановки, выполняется отбор проб рудничной атмосферы», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа в забое 3-й разгрузочной лавы на шахте имени Калинина «ГП "Макеевуголь"» в Донецке возник пожар. На момент аварии в шахте находился 61 человек, из них 13 были застигнуты на аварийном участке. В этот же день, 1 августа, на конвейерной ходке восточной лавы шахты «Калиновская — Восточная» «ГП "Макеевуголь"» также начался пожар. В момент возгорания в шахте находились 29 человек. В обоих случаях все горняки были подняты на поверхность, пострадавших нет.