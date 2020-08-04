На Луганщине в рейсовом автобусе выявили бывшего работника исправительной колонии «ЛНР»

На одном из блокпостов в Луганской области при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса полицейские обнаружили 36-летнего мужчину, который «служил» в исправительной колонии «ЛНР». Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Житель Сорокино (до переименования – Краснодон) значился в базах данных правоохранителей как лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Как рассказал полицейским мужчина, он в 2014 году поступил на работу в исправительную колонию «МВД ЛНР» в Суходольске, где занимался техническим обеспечением. За свою работу получал зарплату в размере 10 тыс. российских рублей. По его словам, в 2015 году из-за маленькой зарплаты он уволился.

В данное время мужчину передали в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.