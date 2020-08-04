«Война» или «конфликт»: Эксперт пояснил, как учителям истории называть события 2014-2020 годов

Преподаватели истории в школах могут называть события 2014-2020 годов или как «война между Россией и Украиной», или как «конфликт». Такое мнение в эфире «Громадського радіо» высказал Алексей Бида, руководитель Центра документирования военных преступлений и нарушений прав человека Украинской хельсинской группы по правам человека (УХСПЧ).

«Если мы говорим об общей, общественной теме, то это война между Россией и Украиной. Если мы говорим об устоявшихся юридических терминах, то это будет конфликт. Учителя должны давать детям терминологию с разных сторон – уже детям решать, какую терминологию использовать. Мы должны понимать, что не будем пользоваться советскими лекалами и вкладывать детям в головы какие-то шаблоны типа "Деды воевали"», – сказал Бида.

Он акцентировал, что украинские школы должны вырастить новое поколение. «Которое будет само понимать, анализировать тот фактаж. Учитель же должен подать и научить пользоваться этим. Освещать наиболее известные факты. Также стоит говорить о пропаганде, которую ведет Российская Федерация – чтобы ребенок понимал, где им манипулируют. Мы сталкиваемся с тем, что СМИ Российской Федерации стали средствами массовой дезинформации, это нужно учитывать», – пояснил эксперт.

Также, по его мнению, не стоит забывать говорить на уроках о людях, мирных жителях Донбасса. «Мы должны говорить о людях. Когда мы говорим о конфликте, мы сейчас говорим о двух сторонах конфликта – комбатантах: наших военных, вооруженных силах и вооруженных силах Российской Федерации. При этом мы забываем о жителях Донбасса, в чьих городах ведется эта война. Мы должны найти определенный баланс между ее героизацией и демонизацией. Нужно приглашать не только ветеранов, но и гражданских, пострадавших в результате войны, чтобы они делились своим опытом, рассказывали не только героические эпизоды, но и неприятные кому-то. Да, кому-то такие эпизоды будут не приятны, потому что это тяжелый разговор о "крови и мясе". Надо говорить и об этом, но важно понимать, что мы все-таки общается с детьми, учитывать психологию», – считает Бида.