Ребенка не били: Медики установили причину смерти 2-летней девочки в Мариуполе

В Мариуполе врачи диагностировали лейкоз у умершей 2-летней девочки, которая ранее поступила в реанимацию с синяками. Судмедэкспертиза подтвердила, что девочку не били, передает «ТВ7».

Девочку из больницы № 4 перевезли в МТМО «Здоровье ребенка и женщины», где положили в реанимационное отделение. Там ей сделали ряд анализов.

«Девочке сделали УЗИ, чтобы исключить брюшное кровотечение. Взяли анализ крови и увидели, что показатели клеток абсолютно низкие. То есть наличие гематом на теле девочки не обусловлено избиением, а объясняется основным заболеванием, которое затем было обнаружено», – рассказала главный врач МТМО «Здоровье ребенка и женщины» Наталья Сидоренко.

Накануне, в больнице № 4, девочке также делали анализы, показатели были слишком низкими. У малышки показатель гемоглобина составил 18 г / л, при норме в 110-150 г / л.

По словам медиков, состояние девочки в больнице быстро ухудшалось, и она умерла биологической смертью.

Напомним, 1 августа 2-летняя девочка была госпитализирована в бессознательном состоянии и с телесными повреждениями. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка но, к сожалению, она умерла. Полиция открыла два уголовных производства, предварительная квалификация – ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.