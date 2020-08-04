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Донбасс: График работы мобильных отделений «Ощадбанка» близ линии разграничения

04.08.20 18:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В период с 5 по 8 августа мобильные отделения «Ощадбанка» продолжат работать вдоль линии разграничения на Донбассе. Однако в этот раз отдаления на базе автомобиля КрАЗ будут действовать только в Донецкой области, т.к. используемое авто на Луганщине находится на капремонте. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Минреинтеграции напомнили об основных задачах мобильных отделений:

  • обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений, возложенных государством на АО «Ощадбанк»;
  • улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на подконтрольной украинской власти территории;
  • максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.

Так, в период с 5 по 8 августа на Донетчине мобильное отделение «Ощадбанка» посетит село Зайцево, а также города Мирноград и Авдеевка.

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