Война на Донбассе: Почему стоит говорить о нарушениях прав человека со стороны ВСУ

Согласно отчетам международных организаций, в войне на Донбассе права человека нарушаются обеими сторонами вооруженного конфликта. При этом в Украине стоит открыто говорить о таких нарушениях и со стороны украинских военных. Такое мнение высказал Алексей Бида, руководитель Центра документирования военных преступлений и нарушений прав человека Украинской Хельсинской группы по правам человека (УХСПЧ).

«Я считаю, что стоит. Потому что это дает понимание того, что самая незащищенная категория – это гражданские. И, к сожалению, мы имеем такие примеры. Конечно, в пропорции [нарушения со стороны украинских военнослужащих] – это существенно меньшее количество. Но, к сожалению, такие примеры мы имеем», – сказал Бида.

Он пояснил, почему эту тему нужно освещать: «Есть такое понятие, как право на правду. И даже если по каким-то причинам уголовное преследование невозможно, человек должен иметь возможность рассказать о своем опыте. Жертва, которая испытала это, должна иметь право рассказать об этом. К сожалению, у них сейчас такой возможности нет. При этом у человека есть такие базовые потребности».

В этой связи и матери, чьи сыновья погибли на подконтрольной Украине территории, должны иметь возможность получить тела своих детей для захоронения. «Например, если ее ребенок пропал без вести на подконтрольной Украине территории, мать должна иметь возможность найти хотя бы его тело, чтобы похоронить по православному обряду, и потом иметь возможность ходить на могилу. Это важно, исходя из нашей культуры, и это также важно учитывать», – заключил представитель УХСПЧ.

Напомним, что Бида также рассказал, какими терминами в школа необходимо подавать события 2010-2014 годов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»