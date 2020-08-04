Работали под видом интернет-магазина: На Донетчине разоблачили «колл-центр» мошенников

В Мариуполе правоохранители разоблачили группу мошенников, которые через «колл-центр» присваивали деньги доверчивых граждан. В состав преступной группы вошли 35 человек. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2020 года на территории Мариуполя преступная группа под видом интернет-магазина создала так называемый "колл-центр". "Операторы" с помощью установленных на компьютерах программ PhonerLite и microSIP осуществляли звонки гражданам Украины и Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, мошенники, представляясь сотрудниками банковских учреждений, выпытывали персональные данные для дальнейшего перевода средств с банковских карточек пострадавших на счет организатора противоправной схемы. В целях конспирации работники «колл-центра» общались между собой с помощью мессенджера Telegram.

«17 июля 2020 года в ходе проведенных обысков в помещении, где функционировал так называемый колл-центр обнаружено и изъято 64 единиц компьютерной техники с базами данных клиентов банков, 14 мобильных телефонов, 10 флэш-карт, переносной жесткий диск, записи с инструкциями по выманиванию личной информации, 194 стартовых пакета украинских операторов связи и 64 карточки российских, используемых в противоправной деятельности», – сообщили правоохранители о результатах обысков.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.

Сейчас устанавливается круг причастных лиц и сумма, на которую злоумышленники обманули доверчивых граждан.