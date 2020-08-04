Снежное: Как живут на «границе» между Донецком и Луганском (Фото)

Неподконтрольный украинской власти город Снежное (Донецкая обл.) расположен на полпути между Донецком и Луганском. Среди терриконов, закрытых и работающих шахт город будто застыл во времени. Советский «знак почета» с надписью «Пролетарии всех стран объединяйтесь» встречает каждого, кто въезжает в город, передает «Радио Свобода».

Сразу за Снежным проходит условная «граница» между «ДНР» и «ЛНР». Жители Снежного говорят, что до Луганска примерно такое же расстояние, что и до Донецка. Но на период карантина «граница» между «республиками» закрыта с марта, проезд возможен только по отдельным разрешениям.

Вот как так называемая «граница» выглядит сейчас:

Луганска уже даже нет в расписании автобусов на местной автостанции. Два года назад дорога в Луганск стоила вдвое дороже поездки в Донецк. А сейчас маршрутки ходят только в одну сторону. А еще в российские Ростов и Таганрог. И хотя в Луганск не пускают якобы из коронавируса, в Россию дорога открыта.

На автостанции в Снежном. / Фото: radiosvoboda.org

Главное предприятие в городе – «Снежнянский машиностроительный завод». «СМС» выпускал ключевую деталь для авиадвигателей предприятия «Мотор Сич» – лопатки. Судя по заявлениям «ДНР», завод работает и сейчас, продукция идет в Россию. 20 июля на «СМС» побывал «глава ДНР» Денис Пушилин.

«На территории ЛНР проживает 12 работников нашего предприятия. С марта месяца они не могут вернутся на работу», – заявили трудящиеся завода Пушилину.

«С директором мы уже пообщались на ближайшем заседании штаба, я думаю, мы решим этот вопрос. Что касается взаимоотношений Донецкой и Луганской народных республик, мы как были братскими республиками», так и остаемся братскими республиками. Но исходя из коронавирусной инфекции… У нас подходы отличаются», – ответил «глава».

В Снежном продолжают добывать уголь. Если верить объявлениям в интернете и на улицах города, в окрестностях работают так называемые шахты-копанки. Но также работают и обычные угольные предприятия.

Близость границы обычно видно по товарам, которые продают в городе. Но на рынке в Снежном товары из Луганска встречаются редко. Но иногда встречаются луганские продукты, в частности, молочка и колбасы. А так, в основном, российская продукция, везут из Ростова.

Снежное так и осталось бы обычным провинциальным городом. Но катастрофа MH17 сделала его известным на весь мир. Здесь был зафиксирован «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг», как выяснило международное расследование. Тогда погибли 298 человек. И именно отсюда украинские спецслужбы вывезли одного из подозреваемых по делу – Владимира Цемах. Последнего, правда, вскоре в рамках обмена передали России.