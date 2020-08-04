Медики Калуша получили современный аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких Центральной районной больнице Калуша в Ивано-Франковской области. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

«В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонд Рината Ахметова закупил более 200 высококлассных аппаратов ИВЛ для государственных больниц. Первые аппараты медики получили в марте, и они уже спасают жизни. В июне-июле в страну были доставлены две рекордных партии современного оборудования – более 100 единиц техники. Это самая крупная поставка аппаратов ИВЛ в Украину с начала карантина», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификат на аппарат ИВЛ медикам вручил представитель ДТЭК Александр Воронкин. «Начиная с апреля, область получила почти 14 000 экспресс-тестов для диагностики вируса, 12 000 защитных костюмов, в июне – первые 14 аппаратов ИВЛ. А сегодня передаем Центральной районной больнице Калуша еще один аппарат ИВЛ», – сказал он.

Как рассказал и.о. директора больницы Иван Красийчук, Ивано-Франковская область лидирует по числу заболевших коронавирусом. Поэтому помощь Фонда для медиков очень важна: «Ситуация с коронавирусом остается сложной,поэтому материально-техническое обеспечение крайне необходимо. Благодарим Фонд Рината Ахметова за помощь, потому что аппараты ИВЛ очень нужны».

«От имени жителей Калуша и наших медиков позвольте выразить искреннюю благодарность всем неравнодушным, благотворителям за ту бескорыстную заботу и помощь, которую вы оказываете нам в это нелегкое для страны и всех нас время», – добавила руководитель Калушской райгосадминистрации Жанна Табанец.

Кроме того, медики отделения интенсивной терапии, которые контактируют с больными коронавирусом, получили комплекты медицинской одежды от Фонда. Она была пошита по специальному заказу.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – напомнили в пресс-службе.