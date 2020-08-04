Меньше риск заболеть коронавирусом: В Славянске установят палатки для приема граждан

В Славянске (Донецкая обл.) установят уличные палатки для приема граждан в управлении социальной защиты, центре предоставления административных услуг, пенсионном фонде и других организациях. Такую информацию сегодня, 4 августа, озвучил городской голова Вадим Лях, передает «Сайт города Славянска».

Как рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный, одна такая палатка уже установлена возле УСЗН, столы и стулья там обрабатываются дезраствором, как и в помещениях.

Данное решение городские власти объясняют тем, что во время ожидания своей очереди и приема на улице люди меньше рискуют заразиться коронавирусом, чем во время нахождения в закрытом помещении с кондиционером и плохой вентиляцией. К тому же, погода пока еще позволяет обслуживать граждан на улице.

Всего на противоэпидемические мероприятия из городского бюджета Славянска выделили 7 млн. 633 тыс. грн., а использовали 5 млн. 990 тыс. грн.

Напомним, 23 июля Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что инфицирован коронавирусом COVID-19, позже он был госпитализирован с пневмонией. Часть контактных с заболевшим мэром работников городского совета проверили на коронавирус, пока результаты у всех отрицательные. 2 августа Славянский городской голова прошел еще одно тестирование на наличие коронавируса COVID-19, и тест показал отрицательный результат.