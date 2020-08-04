Контрафактными сигаретами и табаком из «ДНР» торговали на Харьковщине

В Харьковской области изъяли около 50 тыс. пачек незаконно изготовленных табачных изделий, в том числе, произведенных в «ДНР». Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в нежилых помещениях, расположенных в городе Изюм, незаконно хранятся контрафактные табачные изделия с целью дальнейшего сбыта.

«Во время обысков, проведенных 4 августа 2020 года в торговых павильонах и складах, расположенных в г. Изюм, изъято около 50 тыс. пачек сигарет, в том числе изготовленных на оккупированной территории (ДНР), а также сигареты россыпью, табак, устройства для изготовления поштучно сигарет в домашних условиях, табак для кальянов», – говорится в сообщении.

Изъятую продукцию направили для проведения экспертных исследований. Уголовное производство открыто по факту незаконного хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УК Украины).