При «режиме тишины»: В ДонОГА показали, как живет прифронтовой Торецк (Видео)

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко продемонстрировал, как выглядит сегодня прифронтовой Торецк.

«Каждый новый день тишины на фронте – это новый день без раненых и погибших украинских военных, новый день без страха и тревоги в прифронтовых городах и селах. Жители Торецка прекрасно помнят страшные дни весны и лета 2014 года, когда война пылала по всей Донецкой области, и теперь особо ценят то перемирие, которое продолжается уже больше недели благодаря договоренностям в Трехсторонний контактной группе в Минске», – отметил Кириленко.

Торецк был освобожден 21 июля 2014 года. «К нам поступало много раненых. На работу в де дни приходилось идти пешком – транспорт не ходил. Да, случилась такая беда – пошло разграничение. Думаю, если бы наступил мир, то люди вернулись бы назад, то и жизнь началась бы. В 2014-2015 годах чувствовался "холодок" в общении с теми людьми. А уже спустя 5-6 лет этого "холодка" нет, отношения больше потеплели», – говорит заведующий анестезиологическим отделением Центрально-городской больницы Владимир Лобанов.

Жители отмечают, что с начала перемирия в городе наконец-то стало тихо с военной точки зрения. «Сейчас мы ночью спим. Днем спокойно ходим по городу. Наши дети отдыхают в городском парке. Мир – это наивысшая ценность. И мы надеемся, что мы будем жить так, как жили раньше – спокойно и счастливо. И что дети наши будут ходить в школу, радоваться жизни. Мы за мир», – делится учительница украинского языка Наталья Коржова.

«Мы слышим, что происходит рядом с нами. И, конечно, это большая тревога для каждого из нас. Хочется учить детей и спокойно смотреть им в глаза, и видеть, что они тоже спокойные и счастливые. Душа болит за то, чтобы было мирно – мирно в каждой семье, и на улице. Я надеюсь, что "режим тишины" будет продолжаться и сохраниться навсегда», – говорит директор ОШ № 6 Наталья Браженко.