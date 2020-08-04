Украина не отказывалась от «формулы Штайнмайера», – Кравчук

Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от «формулы Штайнмайера». Об этом заявил глава Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает «112 Украина».

По его словам, важно разобраться, «как ее понимать, как ее имплементировали».

«Это уже механизм, привлечение или введение формулы в практическую жизнь. Как это сделать – это уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена и при всем этом подписана в Трехсторонней контактной группе», – добавил глава ТКГ.

Кравчук отметил, что не исключает обсуждения «формулы Штайнмайера».

«Пока я не готов вам сказать. Вчера у нас было заседание первое, встреча, вернее, нашей делегации. Впервые мы встретились, обсуждали много вопросов. Мы, скажем, с двух до шести часов работали, каждый мог высказать свое мнение, свою позицию, что хорошо делается, где мы не дорабатываем, как раз чтобы усилить нашу координацию, нашу работу, освещение нашей работы. Но о "формуле Штайнмайера" непосредственно разговора не было. Но я не исключаю, что она будет», – сказал глава ТКГ.