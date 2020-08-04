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Грабил магазины: В «ЛНР» убийцу приговорили к 18 годам тюрьмы

04.08.20 20:57
/ Фото: radiosvoboda.org

«Суд ЛНР» приговорил жителя Стаханова (после переименования – Кадиевка) к 18 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает «пресс-служба генпрокуратуры ЛНР».

Отмечается, что 30-летний мужчина в конце января 2020 года совершил разбойное нападение в своем городе на комиссионный магазин с применением ручной гранаты РГД-5, после чего скрылся с места преступления.

В начале февраля он уже напал на торговый павильон в Брянке и, угрожая ножом администратору, потребовал отдать деньги и ювелирные изделия. «Получив желаемое, нападавший убил женщину, ударив ее ножом в шею», – говорится в сообщении.

В итоге, по совокупности преступлений «верховный суд ЛНР» приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы.

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