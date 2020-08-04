В начале карантина была депрессия: Жительница Славянска организовала магазин по продаже вещей из Европы

Жительница Славянска (Донецкая обл.) Ирина начала бизнес по продаже вещей в 2014 году, будучи временной переселенкой. Теперь у нее уже свой склад и два магазина, сообщает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

Как рассказала Ирина, бизнес зародился с продажи детских вещей в начале конфликта на Донбассе. Тогда она с семьей на два месяца выехала в Трускавец. Неравнодушные люди помогли с квартирой, а некоторые даже приносили продукты.

«Работы не было, дети росли, и я их вещи продавала, чтобы купить что-то другое. Когда мы вернулись в Славянск, я эту деятельность просто продолжила. Со временем уже был какой-то капитал, и я начала заказывать вещи из Европы», – говорит Ирина.

По ее словам, потом она стала заказывать вещи детям подружек, потом подружкам подружек. Так со временем появился склад и магазины. В Славянске ей удавалось организовывать работу двух outlet-магазинов.

«Когда начался карантин, у меня была дикая депрессия – не знала, что делать. Через неделю-полторы я взяла себя в руки и стала потихоньку выкладывать вещи в интернет. Карантин, конечно, сильно ударил по нам. Был разорван цикл продаж и вещи осень-весна были не распроданы, деньги заморожены. Но мы подстраиваемся под новые обстоятельства: пришлось сжиматься до одного магазина, приделывать верхние полки. Надеюсь, вскоре мы сможем расшириться. В то же время продаж через интернет (SaleShop) стало больше», – рассказывает Ирина.

В данное время магазин Ирины расположен в центре Славянска, в Центральном универмаге.

DRC-DDG оказали Ирине поддержку, профинансировали помощь Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и правительство Великобритании (DFID).