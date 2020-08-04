Ивано-Франковск: В реанимациях больниц под коронавирус не осталось свободных мест

В Ивано-Франковске в Центральной городской больнице и Первой городской больнице, которые определены для больных COVID-19, полностью иссяк резерв койко-мест в реанимационных отделениях. Об этом сегодня, 4 августа, сообщила начальник Управления здравоохранения Ивано-Франковского горсовета Мария Бойко, передает «Громадське радіо».

«В реанимации в обоих учреждениях сейчас по 9 человек. Все кровати заняты пациентами в тяжелом состоянии. На аппаратах СИПАП-терапии, то есть в режиме искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением, находится 8 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 2», – рассказала Бойко.

По ее словам, за минувшие сутки с пневмониями в Центральную городскую клиническую больницу доставили 14 человек, в Первую городскую – 4.

С начала пандемии по состоянию на 4 августа в Ивано-Франковске зафиксировали 1629 случаев коронавируса. 597 человек преодолели болезнь, 56 пациентов умерли от осложнений.