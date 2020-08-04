Думали, что разрыв печени: В Мариуполе рассказали о семье умершей 2-летней Саши

Скончавшуюся в больнице Мариуполя 2-летнюю девочку звали Александра, ее мать – Елена. Женщина находилась в декретном отпуске, девочка была «домашняя» и не числилась в дошкольном учреждении. Об этом сегодня, 4 августа, рассказала начальник службы по делам детей Мариупольского горсовета Наталья Красильникова, передает «Сайт города Мариуполя».

«На учете семья не состояла. Никаких сведений о неблагополучии или негативных проявлениях в этой семье к нам ранее не поступало. Мы с ними до этого не работали», – сказала Красильникова.

Дальнейшие действия службы по делам детей в отношении этой семьи будут зависеть от результата проверок Национальной полиции факта смерти Саши.

Кроме погибшей девочки в семье растут еще два ребенка. Все старше ее по возрасту.

«Елена числится матерью одиночкой по отношению ко всем детям, но со слов женщины с ними проживает и биологический отец», – говорит Красильникова и добавляет, что с ним пообщаться не удалось.

«Общались с мамой, бабушкой, другими детками. На сегодняшний момент какого-то явного негатива в отношении этой семьи установлено не было. Но все равно мы держим этот момент на контроле. Если там все-таки имел место факт ненадлежащего выполнения родительских обязанностей, если кто-то не досмотрел или еще какая-то ситуация...», – отметила начальник Службы.

Она рассказала, что как только службе стало известно о поступлении девочки в реанимацию, сразу были активизированы все силы для поиска спонсоров для лечения и доноров. Отозвалось множество военнослужащих и мирных граждан Мариуполя, но к сожалению, было уже поздно.

Также и.о. главы Центрального отдела полиции Виталий Ботрнюк сказал, что матери погибшего ребенка – 30 лет, а ее гражданскому мужу – 38 лет. Мужчина был ранее осужден за имущественное преступление. Информации о том, что в семье происходят драки или ссоры, в полицию не поступало. Проводится ряд экспертиз.

«Это дело будет находится в особом поле зрения полиции, можно сказать – под увеличительным стеклом. Потому что мы понимаем, какой резонанс смерть девочки вызвала в городе», – сказал он. По словам полицейского, мать девочки рассказывала, что Александра утром 1 августа была вялая, а потом и вовсе потеряла сознание.

Первоначально «скорая» доставила девочку и в горбольницу № 4, затем ее перевезли в реанимацию МТМО «Здоровье ребенка и женщины».

Главный врач МТМО Наталья Сидоренко рассказала, что ей стало известно об этом случае вечером в субботу, когда у нее попросили на консультацию детского хирурга для горбольницы №4. Тогда было подозрение на то, что ребенок избит и у него разорвана печень. Девочку доставили в реанимацию. Однако по показаниям анализов и крайне низкому уровню гемоглобина было выяснено, что гематомы объясняются не избиениями, а основным заболеванием – острым злокачественным лейкозом.

«Девочка поступила с гематомами, а потом присоединилось кровотечение из десен, также кровь была в моче. Состояние ее ухудшалось. Девочка находилась у нас двое суток. Вчера, в 21:00. констатирована биологическая смерть», – говорит Сидоренко.

Родители Александры ранее обращались в один из медицинских центров города и там диагностировали низкий вровень гемоглобина и предлагали лечение препаратами, содержащими «железо». На сегодняшний день, 4 августа, врач должен был осмотреть ее повторно. Также Сидоренко добавила, что мать ребенка рассказывала, что целый месяц у Александры была слабость и ухудшался аппетит, а в последние дни стали образовываться синяки и кровопотеки.

Сегодняшнее вскрытие подтвердило диагноз страшной болезни, которая оказалось смертельной для двухлетней мариупольчанки.

Напомним, 1 августа 2-летняя девочка была госпитализирована в бессознательном состоянии и с телесными повреждениями. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, она умерла. Врачи диагностировали лейкоз.

В настоящее время полиция открыла два уголовных производства, предварительная квалификация – ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком…) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.