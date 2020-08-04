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Донбасс: Деминеры рассказали, когда «не трогают» найденные мины

04.08.20 22:17
Фото DRC-DDG
Фото DRC-DDG

При разминировании освобожденной территории Донбасса после обнаружения взрывчатого элемента действия деминеров зависят от того, «что нашли». Об этом рассказали в Датском Совете по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

«Обломки и хвостовики мин группы DRC-DDG убирают с земли сами. Если же находят противотанковую или противопехотную мину, осколочный или кассетный боеприпас и другие взрывоопасные предметы, то вызывают подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта или ВСУ», – отметили деминеры.

Согласно законодательству, специалисты DRC-DDG могут находить взрывоопасные пережитки войны и маркировать их расположение. «Однако изымать и обезвреживать их могут лишь представители государственных служб. Если транспортировка боеприпаса представляет опасность, его могут уничтожить на месте», – дополнили в Группе.

Напомним, что ранее глава Программ разминирования DRC-DDG рассказал в интервью «Донецким новостям» подробности о работе на Донбассе. Так, разминирование проводит специально обученная команда, которая состоит из главного деминера, 6 деминеров, водителя «скорой помощи», парамедика. DRC-DDG работает на Донбассе с 2014 года.

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