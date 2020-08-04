«Град» в читальном зале и в «трехэтажке»: Жители Марьинки показали последствия обстрелов (Видео)

5 августа прифронтовая Марьинка (Донецкая обл.) отмечает шестую годовщину освобождения от «ДНР». При этом и до сих пор город находится на линии фронта.

Съемки дома № 6 по улице Заводской разлетелись по миру. Эти кадры стали очередным «символом» российской агрессии на Донбассе. Во время одного из обстрелов противника в 2014 году эта «трехэтажка» была разрушена.

«Попал снаряд. Не разорвался. Мину взрывали прямо в квартире», – рассказывает 48-летний Владимир, который живет рядом с этим домом.

Местные жители вспоминают, что противник особо активизировался в июле 2014-го. Тогда же снаряд попал в библиотеку, работавшую в Доме культуры. «Мы тогда не узнали свою библиотеку. Влетел снаряд и была просто дыра», – говорит библиограф Лариса Коваленко.

Она с коллегами спасала библиотечный фонд. Коваленко отмечает, что «прилет» произошел ночью, поэтому из сотрудников никто не пострадал. «Приехали все девочки-библиотекари, и из района. И мы складывали книги стопочками и "гуськом" переносили в другое помещение. Помню, что нынешний начальник отдела культуры Донецкой облгосадминистрации Елена Певна тогда привела саперов. И таким образом мы достали этот снаряд», – рассказывает библиограф.

Библиотеку восстановили силами местной власти. Отремонтировали и иные помещения Дома культуры.

А со временем здесь создали экспозицию исторического музея Марьинского района.

Марьинский район когда-то относился к Приазовским степям, и экспонаты в музее – со времен древних кочевников. Раритетные вещи приносили и местные жители.

Один из стендов посвящен российско-украинской войне. Экспонаты – в том числе, и боевые «трофеи», которые собирали марьинцы у себя во дворах и на огородах. Среди них и останки снаряда, который попал в библиотеку. «Это от системы "Град". Этот снаряд долетел до нас, до Марьинского районного дома культуры, повредил нам крышу, и застрял между бетонными перекрытиями в читальном зале», – говорит заведующая музеем Мария Горбач.

Также в музее есть экспозиция, посвященная освобождению города от «ДНР». На фотографиях – уничтоженные дома и здания предприятий.

Поврежденные обстрелами здания сохраняются здесь и по сей день. Ведь город и до сих пор находится вблизи линии фронта. Как только восстановят один дом, тут же обстрелы противника повреждают иной.

И только с 27 июля 2020 года, когда было объявлено новое перемирие, в городе наступила военная тишина.

«Мы, марьинцы, как и весь украинский народ, хотим мира. Мы хотим, чтобы осуществились пророческие слова великого Кобзаря Тараса Шевченко: "І оживе добра слава, слава України"», – резюмировала Мария Горбач.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»