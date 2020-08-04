Это было по-колхозному: Российский оппозиционер рассказал о боевых потерях РФ на Донбассе

Точное количество россиян, погибших во время войны на Донбассе, скорее всего, не известно никому. Такое мнение высказал российский оппозиционер Лев Шлосберг, передает «Гордон».

«Думаю, что точную и полную цифру не знает вообще никто. Потому что частично это были военнослужащие регулярных войск. И по ним, я полагаю, точные сведения есть. Это министерство обороны знает и знают те службы, которые участвуют в подготовке такого рода спецопераций. Но учитывая то, что в войну на Донбассе были вовлечены заведомо незаконные вооруженные формирования, то учет там совершенно другой. Люди поступали на эту службу – в казачьи, псевдоказачьи и другие вооруженные формирования – не по той схеме, которая предусмотрена для военнослужащих. Там это все было, я бы сказал так, по-колхозному. У меня нет уверенности, что эти незаконные вооруженные формирования вели надлежащий учет потерь. Я не исключаю, что эта информация также существует в точном виде, но предполагаю, что могли быть существенные отклонения. То есть там могли не считать погибших людей вообще. Невозможно сейчас предположить, о каком числе погибших идет речь», – сказал Шлосберг.

По его словам, частично информация об этом была открыта в течение нескольких недель в августе – сентябре 2014 года, а в 2015 году вышел указ президента РФ Владимира Путина о засекречивании военных потерь в мирное время.

«Думаю, что сегодня ни я, ни кто-либо другой в России не сможет назвать вам точную цифру потерь. Судя по тому, что происходило в 2014 году, речь идет о как минимум сотнях действующих военнослужащих. Сколько погибло в войсках всего и сколько людей погибло из привлеченных сил – отставников, "казаков", партизан – невозможно предположить. Я не исключаю, что если к этим данным когда-либо будет полный доступ, то это могут оказаться тысячи людей, буквально тысячи. Но сейчас мы не можем это доказать», – добавил он.

Напомним, что в 2018 году в российских СМИ появились фотографии безымянных могил военнослужащих РФ, погибших на Донбассе. Основной скандал касался гибели в августе 2014 года под Луганском военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ («псковские десантники»). Если первоначально родным просто запрещалось говорить о погибших военных, которые воевали на стороне «Л-ДНР», то после разоблачений в СМИ российские власти сменили тактику. Теперь ведомства «покупают» молчание семей за определенные привилегии.

Также на некоторых памятниках в городах России стали появляться фамилии некоторых военных, погибших на Донбассе.