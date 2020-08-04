И женщина из Черновцов: На Донетчине еще 21 житель заразился COVID-19 (Карта)

Сегодня, 4 августа, в Донецкой области обнаружили еще 21 нового заболевшего коронавирусом. При Выздоровели 30 пациентов. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Так, новые инфицированные зарегистрированы:
- 7 в Краматорске (9-летний мальчик, мужчины 58, 70 и 73 лет, женщины 49, 61 и 62 лет);
- 3 в Славянске (мужчина 53 лет, женщины 37 и 57 лет);
- 2 в Бахмуте (мужчина 66 лет и женщина 71 года)
- 2 в Константиновке (12-летний мальчик и женщина 45 лет);
- 2 в Доброполье (мужчина 80 лет и женщина 73 лет);
- 2 в Мангушский районе (мужчина 68 лет и женщина 60 лет);
- 1 в Мариуполе (женщина 66 лет);
- 1 в Белозерском (женщина 83 лет);
- 1 в Бахмутском районе (женщина 36 лет).
«Среди выявленных во вторник больных – один медработник. Также одна из больных – жительница Черновцов, которая временно находилась в Донецкой области», – отметил Кириленко.
Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 926 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 731 человек;
- на лечении – 183 пациент;
- летальных случаев – 12.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 августа в Украине COVID-19 заболели 74 219 человек (40 613 пациентов – выздоровели, 1 764 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 131 случай (выздоровели – 105 пациентов, летальных случаев – 1).
В «ДНР» – 1 819 заразившихся (выздоровели – 854 человек, летальных случаев – 107). В «ЛНР» (на 3 августа) – 614 заразившихся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).