И женщина из Черновцов: На Донетчине еще 21 житель заразился COVID-19 (Карта)

Сегодня, 4 августа, в Донецкой области обнаружили еще 21 нового заболевшего коронавирусом. При Выздоровели 30 пациентов. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, новые инфицированные зарегистрированы:

7 в Краматорске (9-летний мальчик, мужчины 58, 70 и 73 лет, женщины 49, 61 и 62 лет);

3 в Славянске (мужчина 53 лет, женщины 37 и 57 лет);

2 в Бахмуте (мужчина 66 лет и женщина 71 года)

2 в Константиновке (12-летний мальчик и женщина 45 лет);

2 в Доброполье (мужчина 80 лет и женщина 73 лет);

2 в Мангушский районе (мужчина 68 лет и женщина 60 лет);

1 в Мариуполе (женщина 66 лет);

1 в Белозерском (женщина 83 лет);

1 в Бахмутском районе (женщина 36 лет).

«Среди выявленных во вторник больных – один медработник. Также одна из больных – жительница Черновцов, которая временно находилась в Донецкой области», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 926 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 731 человек;

на лечении – 183 пациент;

летальных случаев – 12.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 августа в Украине COVID-19 заболели 74 219 человек (40 613 пациентов – выздоровели, 1 764 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 131 случай (выздоровели – 105 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 819 заразившихся (выздоровели – 854 человек, летальных случаев – 107). В «ЛНР» (на 3 августа) – 614 заразившихся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).