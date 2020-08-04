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Разрубила пополам: В «ДНР» электричка переехала автомобиль (Фото)

04.08.20 23:58
Фото из соцсете
Фото из соцсете

Сегодня, 4 августа, в «ДНР» около жд-станции Криничная (под Макеевкой) электропоезд сбил легковой автомобиль «Фиат», который стоял на железнодорожном полотне. Об этом сообщает местный житель в соцсетях, документируя фотографией итога столкновения.

В соцсетях уточняют, что поезд ехал на скорости около 30 км/ч. На момент столкновения в машине никого не было.

По предварительным данным, водитель авто пытался развернуться и заехал на жд-пути. Выехать оттуда не смог и просто бросил автомобиль на рельсах.

Местные жители недоумевают в обсуждении происшедшего:

  • «Бл.... Одна электричка на всю республику и умудриться под нее попасть. Это удача»;
  • «Я думал у нас уже не ходят электрички...»;
  • «Тут этих электричек. Нашел же ж, блин. Это надо суметь»;
  • «Я думал, это в парке Ленинского Комсомола, кроме детской ж/д дороги уже ничего не ходит»;
  • «Жизнь налаживается, ДТП на переезде».

Также железнодорожники сообщают, что электрички в «ДНР» таки ездят. Например, на жд-станции в Ясиноватой 11 рабочих электропоездов, в день 8 отправлений электричек.

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