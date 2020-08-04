Разрубила пополам: В «ДНР» электричка переехала автомобиль (Фото)

Сегодня, 4 августа, в «ДНР» около жд-станции Криничная (под Макеевкой) электропоезд сбил легковой автомобиль «Фиат», который стоял на железнодорожном полотне. Об этом сообщает местный житель в соцсетях, документируя фотографией итога столкновения.

В соцсетях уточняют, что поезд ехал на скорости около 30 км/ч. На момент столкновения в машине никого не было.

По предварительным данным, водитель авто пытался развернуться и заехал на жд-пути. Выехать оттуда не смог и просто бросил автомобиль на рельсах.

Местные жители недоумевают в обсуждении происшедшего:

«Бл.... Одна электричка на всю республику и умудриться под нее попасть. Это удача»;

«Я думал у нас уже не ходят электрички...»;

«Тут этих электричек. Нашел же ж, блин. Это надо суметь»;

«Я думал, это в парке Ленинского Комсомола, кроме детской ж/д дороги уже ничего не ходит»;

«Жизнь налаживается, ДТП на переезде».

Также железнодорожники сообщают, что электрички в «ДНР» таки ездят. Например, на жд-станции в Ясиноватой 11 рабочих электропоездов, в день 8 отправлений электричек.