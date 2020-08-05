По этой породе ходили динозавры: Блогер показал меловые горы на Донетчине (Фото, видео)

На Донетчине есть живописные белые меловые горы. Как они выглядят вблизи, показал блогер Максим Копачевский.

Меловые горы, как их называют в народе, находятся в поселке Райгородок – между Славянском и Лиманом. Горы действительно меловые, но на самом деле это терриконы, рукотворные насыпи. Это мел, который ранее был непригоден для переработки. Чтобы добраться до более качественного мела, нужно было откинуть залежи породы, которой – миллионы лет.

«Представьте себе, что вот эта порода – мезозойской эры. И по ней ходили динозавры, ну а сейчас хожу и я. Одна из стен террикона напоминает знаменитую гору Рашмор в США. Правда, Райгородской карьер намного ярче», – поделился Копачевский.

С терриконов видна Славянская ТЭС. С другой стороны – лес под Лиманом и река Северский Донец.

«Напоминает какую-то белую пустыню, поросшую травой. Вид просто прекрасен», – отметил блогер.

Рассказал Максим Копачевский и о самом поселке, который удивил его в приятном смысле. «Вокруг живописные места, прямо сразу можно картины рисовать. Ну и есть у этого Райгородка одна особенность – асфальт! Ровный, новый. Асфальт на всех улицах, где я был. Это приятно удивляет. Я давно не видел асфальтированных поселков. Вот, к примеру, недалеко от Райгородка есть поселок Зеленый Клин, так там вообще нет асфальта. Так что Райгородок в этом плане хорош», – сказал блогер.

«Красивые дома с цветами у заборов, красивый храм, вокруг природа. Вот только местная школа давно не видела ремонта. По крайней мере, это заметно с внешней стороны. Есть, конечно, и заброшенные дома в поселке, но все же больше красивых и ухоженных. У местной библиотеки прямо-таки ажиотаж велосипедов», – добавил он.

Также мужчина видел дороги из брусчатки. Местные жители рассказали ему, что ее укладывали пленные немцы после Второй мировой. И на сегодняшний день эту брусчатку нельзя убирать или застилать асфальтом, потому что на песчаный карьер ездят трактора и другая гусеничная техника. Асфальт они просто разобьют.