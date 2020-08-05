«Семь вершин», гигантский блин, антикварные весы: Какие рекорды ставили жители Донетчины

Рекордсменами Украины жители Донетчины становились 45 раз. Об этом сообщается в издании «Национальный реестр рекордов Украины – 2020», передает MRPL.CITY.

В книге рассказывается о рекордах, совершенных в период с 13 сентября 2017 года по 17 июня 2019 года. В рейтинге областей-рекордсменов с заметным отрывом лидирует Киевская область – 613 рекордов, Донетчина занимает 8 место с 45 выполненными рекордами.

Так, уроженка Донецкой области Татьяна Яловчак стала первой украинкой, которая выполнила программу «Семь вершин». Она покорила горы Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, Эверест, Денали, Консцюшко, Пунчак-Джая, а также пик Винсон в Антарктиде. Установление рекорда состояло в том, чтобы подняться на каждую гору и спуститься с нее.

Мариупольский спортсмен Александр Лашин в команде с Александром Пекановым и Виктором Юрченко протянул 143-метровый поезд из 12 вагонов на расстояние 3 метра и 12 см за 56 секунд.

В организации бровистов, которую возглавляет уроженка Донецка Анна Кравченко, установили рекорд по самой массовой покраске бровей на одной локации. В течение часа 176 юношей и девушек получили «идеальные брови».

Самый большой блин в Украине испекли в Дружковке. Изделие диаметром 3 метра пекли 10 поваров. При выпечке его не переворачивали, а поджаривали огнем сверху.

В Покровске сделали самый большой шоколадный торт «Захер». Его вес – более 100 кг. Изготавливали торт 5 дней, а потом раздали гостям праздника в День Европы. Длина торта – 3 м, ширина – 62,5 см, высота – 9,9 см.

Работники одного из кафе Покровска изготовили омлет с овощами. На рекорд ушло 2 тысячи яиц, при этом – ни капли молока или воды.

Сергей Синегуб собрал 214 экземпляров антикварных весов. Первые весы он когда-то купил на рынке Донецка. Среди экспонатов есть пружинные, рычажные, коромысловые, аптечные, почтовые, весы для взвешивания яиц, золота и монет. Несмотря на свой возраст, некоторые экземпляры еще в рабочем состоянии.