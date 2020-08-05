RU
Все новости

Где клетки «на подвал» и «КПП за украинской пенсией»: В Донецке продают «Монополию» для «ДНР» (Фото)

05.08.20 11:18
Магазин на б. Пушкина, Донецк
Магазин на б. Пушкина, Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке создали игру «Монополия» для «ДНР». О том, что такую настольную игру можно приобрести в магазине, рассказывают пользователи Facebook.

Магазин «Донецкий сувенир», расположенный на б. Пушкина, сообщает, что «игра включает в себя организации и предприятия донецкого региона». Игровое поле – красного цвета, цены на клеточках указаны в рублях.

Однако пользователи соцсети не оценили игру:

  • Владимир: «Где клетка "КПП за украинской пенсией"? Карточка "забастовка на шахте" есть?»;
  • Дмитрий: «А отжать предприятие там можно?»;
  • Игорь: «Или "Мародерство "Метро", например»;
  • Роман: «Не понял, а где клетка "на подвал", где бизнесы типа "МГБ", как вообще вы в этой игре привычными делами занимаетесь по распилу и воровству заводов?»;
  • Мария: «Интересно, есть ли там карточка "Началась война, со всех минус деньги и имущество"»;
  • Александр: «Ахахаха! Стань Сурковым и создай республику во дворе»;
  • Катерина: «А есть карточка с возможностью вывезти весь чужой бизнес в РФ? Или там все сводится к тому, чтобы отжимать друг у друга?»;
  • Алена: «Вы взяли Метро и возвращаетесь на исходную позицию развития»;
  • Юрий: «Клетка с аэропортом есть?».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк