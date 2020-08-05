Где клетки «на подвал» и «КПП за украинской пенсией»: В Донецке продают «Монополию» для «ДНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке создали игру «Монополия» для «ДНР». О том, что такую настольную игру можно приобрести в магазине, рассказывают пользователи Facebook.

Магазин «Донецкий сувенир», расположенный на б. Пушкина, сообщает, что «игра включает в себя организации и предприятия донецкого региона». Игровое поле – красного цвета, цены на клеточках указаны в рублях.

Однако пользователи соцсети не оценили игру: