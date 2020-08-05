Где клетки «на подвал» и «КПП за украинской пенсией»: В Донецке продают «Монополию» для «ДНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке создали игру «Монополия» для «ДНР». О том, что такую настольную игру можно приобрести в магазине, рассказывают пользователи Facebook.
Магазин «Донецкий сувенир», расположенный на б. Пушкина, сообщает, что «игра включает в себя организации и предприятия донецкого региона». Игровое поле – красного цвета, цены на клеточках указаны в рублях.
Однако пользователи соцсети не оценили игру:
- Владимир: «Где клетка "КПП за украинской пенсией"? Карточка "забастовка на шахте" есть?»;
- Дмитрий: «А отжать предприятие там можно?»;
- Игорь: «Или "Мародерство "Метро", например»;
- Роман: «Не понял, а где клетка "на подвал", где бизнесы типа "МГБ", как вообще вы в этой игре привычными делами занимаетесь по распилу и воровству заводов?»;
- Мария: «Интересно, есть ли там карточка "Началась война, со всех минус деньги и имущество"»;
- Александр: «Ахахаха! Стань Сурковым и создай республику во дворе»;
- Катерина: «А есть карточка с возможностью вывезти весь чужой бизнес в РФ? Или там все сводится к тому, чтобы отжимать друг у друга?»;
- Алена: «Вы взяли Метро и возвращаетесь на исходную позицию развития»;
- Юрий: «Клетка с аэропортом есть?».