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COVID-19: В «ЛНР» заявили о выздоровлении 586 человек

05.08.20 09:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики зарегистрировали 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 5 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 5 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР», – 616 – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 586 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «республике».

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