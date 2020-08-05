1271 заболевший за сутки: COVID-19 поставил новый антирекорд в Украине

За минувшие сутки COVID-19 в Украине поставил новые антирекорды. Заболели 1 271 человек. Госпитализированы – 293 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 5 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Сегодня у нас очередной антирекорд. Антирекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки у нас 1 271 человек, который заболел COVID-19. Из них 82 ребенка, а также 53 медработника. У нас очередной антирекорд по количеству госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 293 человека. У нас очень много людей, которые умерли, которые ушли из жизни. Это 24 украинца, которые за последние сутки от коронавирусной болезни умерли. При этом выздоровели в нашей стране 914 пациентов за последние сутки. В целом за все время пандемии заболели 75 490 человек. Из них 5 318 – дети и 8 918 – медработников. При этом в целом выздоровели 41 527 человек. Летальных случаев – 1 788», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (127) и Одесской (93) областях, а также г. Киеве (150).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 926 случаев COVID-19, в Луганской – 135 случаев.