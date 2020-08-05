15 лет Фонду Рината Ахметова: Помощь тем, кто в ней больше всего нуждается

За 15 лет работы Фонд Рината Ахметова реализовал десятки проектов. Это были и локальные инициативы, и программы национального масштаба. Но начиналось все с поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Людей, которые остро нуждались в безотлагательной помощи. Принцип «помощь здесь и сейчас» лег в основу программы «Адресная помощь». Это самая первая программа Фонда, сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Жители Украины получили помощь, благодаря которой смогли жить дальше. Это и средства на операцию, и приобретение жизненно важных лекарств, и обеспечение всем необходимым молодых мам, которым в силу разных причин не помогал никто.

Маленькая Андриана родилась в перинатальном центре Ивано-Франковска 30 марта. Ее мама, 36-летняя Галина, умерла на следующий день. У женщины обнаружили COVID-19. Тест на коронавирус был сделан и новорожденной. К счастью, он оказался негативным. Девочку забрали из роддома опекуны – родные бабушка и тетя. Фонд Рината Ахметова поддержал семью. В Ивано-Франковскую область был отправлен груз общим весом около полтонны. Малышке и ее родным были переданы детская мебель, одежда, запас смесей для кормления, подгузники и другие вещи, необходимые новорожденной.

«Мы искренне благодарим Рината Ахметова за то, что отозвался. Мы многодетная семья. Такая помощь нам очень нужна», – сказала Наталья Бодлак, сестра умершей роженицы.

Переселенка из Красного Луча (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) по имени Ксюша родилась семимесячной, весила меньше трех килограмм. Ребенку поставили диагноз: комбинированный врожденный порок сердца. Когда малышке было всего 23 дня, ей сделали первую операцию – расширили аорту. В четыре года и три месяца ей сделали третью операцию – закрыли большой дефект межжелудочковой перегородки. Девочка, наконец, начала нормально развиваться, пошла в школу. А потом начался вооруженный конфликт на Донбассе. Семья Ксюши переехала в Харьков, но проблемы не закончились.

«Дочке требовалась очередная операция – закрыть Боталлов проток (сосуд, соединяющий аорту и легочную артерию). В течение первых дней жизни он обычно закрывается сам. У Ксюши этого не произошло», – рассказывает Наталья, мама ребенка.

Раньше, чтобы закрыть Боталлов проток, разрезали грудную клетку, после чего оставались шрамы, ребенок долго находился на реабилитации. Проводят такие операции и сейчас. Они достаточно травматичны, но более доступны в денежном плане. Однако самый современный метод – эндоваскулярный, когда операцию проводят через маленькие проколы в бедренных сосудах. Само хирургическое вмешательство бесплатно – финансируется в рамках государственной программы. Дорого стоит специальное устройство – окклюдер, которым и закрывают проток.

«Когда я узнала это, расстроилась. Не спала ночами, думая: "Где взять деньги? Где человеку, пережившему войну и бежавшему из дому, найти такую сумму?" Мы с мужем не работали, остались и без пособия по инвалидности для Ксюши, которое получали раньше в Красном Луче. Нам посоветовали обратиться в Фонд Рината Ахметова. Я благодарна Ринату Ахметову, который помог мне спасти дочь. И, конечно, врачам, принимавшим участие в лечении Ксюши», – говорит Наталья.

Варя из Лисичанска (Луганская обл.) тоже родилась раньше положенного срока – в шесть месяцев. Она весила всего 800 граммов. Почти три месяца девочка дышала и питалась только с помощью специальных аппаратов. Ей требовался особый уход и дорогостоящие медикаменты. Лекарствами обеспечил Фонд Рината Ахметова.

«Огромное спасибо Ринату Ахметову за то, что помогает людям и за спасение нашей дочери», – сказала Валентина Щербакова, мама ребенка.

Часто помощь Фонда Рината Ахметова конкретному человеку перерастала в помощь целым учреждениям. Например, в рамках программы «Адресная помощь» было приобретено новое лечебно-диагностическое оборудование для городской больницы Луганска, закуплены аппараты искусственной вентиляции легких для четырех больниц в Киеве, Донецке и Ровно, приобретено оборудование для печати шрифтом Брайля для Национального университета «Львовская политехника». А еще Фонд поддержал проект «Мультфильмы для незрячих», создал аудиокурсы «Лекции для медицинских колледжей» для студентов с глубоким нарушением зрения, оснастил амбулаторию общей практики в Старомихайловке…

«Адресная помощь» стала основой личной благотворительности Рината Ахметова. Именно отсюда начинается множество проектов, которые позже вошли в программу «Ринат Ахметов – Детям».

Проект «Реабилитация раненых детей» помогает ребятам Донбасса, получившим ранения вследствие вооруженного конфликта. Проект «Лекарства – Детям» помог более чем тысяче тяжелобольных с приобретением препаратов. В рамках проекта «Здоровое сердце» детям проводятся коррекционные операции по закрытию порока специальным имплантом – окклюдером в ведущих кардиоклиниках страны. Малышам с нарушениями слуха Фонд приобретал высокочувствительные слуховые аппараты (проект «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу»).

Также были реализованы и другие очень важные и нужные проекты. Такие как «Инватакси» (специализированная служба такси для людей с инвалидностью), «Уличный пес» (помощь бездомным животным), «Инсулин» (лекарства для больных сахарным диабетом), «Медицинские аптечки» (наборы медикаментов для жителей зоны вооруженного конфликта).

Только за 2014–2019 годы адресную помощь получили около 50 тыс. человек.