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Сводка из зоны ООС за 4 августа: Версии сторон конфликта

05.08.20 10:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 обстрела. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

За прошедшие сутки НВФ осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций:

  • недалеко от Песок – из ручного противотанкового гранатомета;
  • вблизи Майорска и у Луганского – из подствольного гранатомета.

Украинские воины огонь не открывали.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны НВФ: противник осуществил провоцирующие два выстрела из подствольного гранатомета вблизи Шум (Торецк). Огонь украинские военные не открывали.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ в прошедшие сутки дважды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня: выполнили 2 подрыва неустановленных взрывных устройств на украинских позициях возле поселка Шумы. При этом обстрелы территории ДНР за прошедшие сутки не зафиксированы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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