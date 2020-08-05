Прибывшие из ОРДЛО и больные пневмонией: На Луганщине подтвердили 6 новых случаев коронавируса

На Луганщине за минувшие сутки выявили 6 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В центре уточнили, что 2 положительных результата получены лабораторией медицинского центра «Микротестлаб» у лиц, которые прибыли из ОРДЛО в г. Северодонецк и прошли тестирование для прекращения самоизоляции.

Еще 3 положительных теста выявлены при тестировании больных пневмонией (1 – в Северодонецке, 2 – в Старобельском районе, из них один вернулся с РФ).

Таким образом, по состоянию на 5 августа в Луганской области подтверждены 136 случаев коронавирусной болезни (в том числе 1 учтенный по Киеву), из них: