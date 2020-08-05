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Чем Фокин будет заниматься в ТКГ: Кравчук рассказал о роли экс-премьера

05.08.20 10:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Бывший премьер-министр Украины (в 1991-1992 гг.) Витольд Фокин, который согласился участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, будет заниматься коммуникацией с людьми с неподконтрольных и подконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

По словам Кравчука, пока формально еще не сформированы задачи нового участника ТКГ, однако уже понятно приблизительное направление, на котором он будет работать.

«Это общение, коммуникации между людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить часть Донецкой и Луганской областей и сейчас живут на территории Украины. Наладить с ними коммуникацию, определить, что они хотят. Потому что часто то, что хочет лидер, не значит, что так и думают люди. А если точно – координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действий в соответствии с этим пониманием», – отметил Кравчук.

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