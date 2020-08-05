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В ОБСЕ рассказали об очередном случае глушения беспилотника Миссии

05.08.20 10:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали очередной факт глушения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Миссии на Луганщине. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 4 августа.

Отмечается, что инцидент произошел 2 августа.

«Вечером 2 августа при выполнении полета над районами между подконтрольным правительству н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и неподконтрольным правительству н. п. Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска) БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, в результате вероятного глушения)», – говорится в отчете.

В ОБСЕ также отметили, что помехи могли создаваться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

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