Конфликт – не заморожен: На Донбассе изучала ситуацию международная миссия

На Донбассе эксперты изучали ситуацию в сфере безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 августа, в ходе брифинга по результатам международной мониторинговой миссии в зону боевых действий на востоке Украины сообщил исполнительный директор БФ «Восток SOS» Константин Реуцкий.

По его словам, это была 8-я международная миссия. В таких миссиях на протяжении 6 лет принимали участие в целом более 30 европейских экспертов из различных общественных и правительственных организаций, а также представители медиа.

«Мы исследовали все эти 6 лет гуманитарную ситуацию в прифронтовой зоне в Донецкой и Луганской областях, ситуацию с безопасностью и проблемы, порожденные российской вооруженной агрессией на территории Украины», – сообщил он.

«Эта работа помогает нам правильно, корректно освещать события на востоке Украины и формировать в европейских странах адекватное общественное мнение касательно этих событий. Фокусом этого мониторинга были военные действия, в частности, объявленное перемирие. Мы исследовали, насколько придерживается режим прекращения огня – это был наш главный фокус. Мы исследовали ситуацию со свободой перемещения, в частности, через линию столкновения, дополнительные мероприятия из-за карантина и в целом гуманитарную ситуацию», – пояснил Реуцкий.

Кроме того, исполнительный директор БФ «Восток SOS» сообщил, что миссия также исследовала, как функционируют военно-гражданские администрации и немного остановилась на вопросе проведения местных выборов в зоне конфликта.

Сейчас готовится отчет, в котором будут оформлены все наблюдения.

Реуцкий также отметил, что главным наблюдением участников миссии стало то, что конфликт на Донбассе – не заморожен. «Мы собственными глазами увидели, что конфликт продолжается, увидели достаточно интенсивные боевые действия до начала очередного, 29-го по счету перемирия и фиксировали нарушения режима тишины уже после объявленного перемирия, в том числе задокументировали ранение одного из жителей города Авдеевка», – сказал он.

Как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ с 27 июля зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.