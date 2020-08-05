Присваивали соцвыплаты пенсионеров с неподконтрольной территории: На Донетчине будут судить мошенников

На Донетчине правоохранители направили в суд уголовные производства относительно мошенников, которые присваивали соцвыплаты пенсионеров с временно неподконтрольных украинским властям территорий. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В ведомстве отметили, что участники преступной группы, в которую входили должностные лица исполнительной власти и местные жители, в течение 2019-2020 годов присвоили почти 2,5 млн грн благодаря организованной мошеннической схеме. В настоящее время обвинительные акты в отношении 4-х фигурантов направлены в суд, еще один подозреваемый находится в розыске.

Организовал преступную деятельность житель Бахмута. Мужчина получал от лиц, проживающих на временно неподконтрольной территории Донецкой области, сведения и копии документов пенсионеров с высоким размером пенсий, а также об умерших людях.

На основании этих сведений мужчина вместе со своей сожительницей подделывал решения суда об установлении факта смерти и при содействии должностного лица отдела государственной регистрации актов государственного состояния получал свидетельство о смерти умершего пенсионера.

«В дальнейшем мужчина, вступив в преступный сговор с частным нотариусом, получал доверенности на представительство интересов якобы родственников умершего пенсионера. После этого предоставлял полученную доверенность и свидетельство о смерти в пенсионные органы, где после начисления денежных обеспечений, которые предназначались гражданам в виде пособия на погребение и недополученной пенсии, мошенническим путем получал денежные средства в почтовых отделениях связи», – рассказали в пресс-службе.

Следователи собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов, досудебное расследование завершено. Злоумышленники обоснованно обвиняются в совершении 80 эпизодов уголовных преступлений.

В отношении организатора мошеннической схемы направлены в суд уголовные производства по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, организованной группой лиц), ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов по предварительному сговору группой лиц), ч.ч.1,3 ст. 358 (подделка официального документа, в том числе совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины.

«Уголовные производства в отношении других участников группы по ч.4 ст.190, ч.ч 1,3 358, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 1,2 ст. 366, ч.ч. 1,2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины также направлены в суд», – рассказали в полиции.

Наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах подозреваемых, в сумме 500 тыс. грн.

В отношении 4-х фигурантов суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, еще один злоумышленник объявлен в розыск.