В Киеве у ветерана АТО пытались отобрать квартиру

В Киеве мошенника будут судить за попытку незаконно завладеть квартирой, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что 26.02.2020 обвиняемый с целью регистрации за собой права собственности на квартиру на ул. Генерала Матыкина, стоимостью около 2,3 млн грн, подал частному нотариусу свидетельство о праве собственности, якобы выданное ему ГП "Укржитлосервис". Однако нотариус, получив информацию о том, что предоставленное для сделки свидетельство этим учреждением на самом деле не выдавалось, отказал в государственной регистрации права собственности на указанную квартиру и сообщил правоохранительным органам об этом факте», – говорится в сообщении.

Личность мошенника установили и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу. На квартиру пока наложен арест.