В «ДНР» сообщают о 37 новых случаях COVID-19 и одной смерти

В «ДНР» за сутки выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 4 августа, выявлены 37 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 1 медицинский работник. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 51 года», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 12:00 5 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1866:

на лечении – 899 пациентов,

выписаны – 859 человек,

летальных случаев – 108.

Также в «ДНР» уверяют, что по состоянию на 5 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 82 человек, прибывших с подконтрольной украинским властям территории. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные лечебные учреждения.