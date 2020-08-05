ФК «Мариуполь» арендовал у «Шахтера» четверых игроков

ФК «Мариуполь» объявил об аренде 4-х игроков ФК «Шахтер». Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Мариуполь».

Следующий сезон в клубе проведут вратарь Олег Кудрик, защитник Назарий Муравский, полузащитники Дмитрий Топалов и Алексей Кащук.

Олег Кудрик был переведен в первую команду «Шахтера» в 2016 году: 2 матча, 1 пропущенный гол в Премьер-лиге. Минувший сезон провел в аренде в «Карпатах»: 11 матчей, 18 пропущенных мячей, 2 матча на ноль.

Остальные футболисты прошлый сезон провели в «Мариуполе». Муравский провел 8 матчей в Премьер-лиге. Топалов провел 28 игр, в которых отметился 4 голами, 2 передачами и 1 предупреждением. Кащук в минувшем сезоне отыграл 19 матчей в чемпионате: 4 гола, 1 предупреждение.