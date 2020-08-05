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Мощный взрыв в Бейруте: В порт направлялось судно из Мариуполя, его судьба неизвестна

05.08.20 13:14
Бейрут / Фото из открытых источников
Бейрут / Фото из открытых источников

В порт Бейрута (Ливанская Республика) из Мариуполя вечером 17 июля вышло судно MERO STAR. Однако дальнейшая судьба судна пока неизвестна. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные, полученные в Мариупольском морском порту.

«Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля оставило порт направлением на Бейрут. Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем», – сообщили в пресс-службе порта.

Ранее соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани сообщил, что в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, находились 2 корабля из Мариуполя. Вероятно, они были загружены зерном.

По открытым реестрам, MERO STAR ходит под флагом Сьерра-Леоне.

Напомним, что в районе порта Бейрута 4 августа произошел мощный взрыв, погибли по меньшей мере 100 человек, тысячи ранены. Посольство Украины сообщало, что не располагает данными о пострадавших украинцах.

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