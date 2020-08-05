Выборы в прифронтовых населенных пунктах: Эксперт озвучил аргументы за и против

На Донбассе эксперты изучали возможность проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 августа, в ходе брифинга по результатам международной мониторинговой миссии в зону боевых действий на востоке Украины сообщил эксперт Украинского института будущего (Германия) Андреас Умланд.

Эксперт подробно остановился на вопросе проведения местных выборов 25 октября в прифронтовых населенных пунктах. «Эти выборы имеют особое значение, потому что они как бы завершают первый этап децентрализации и должны легитимизировать новосозданные объединенные территориальные громады», – сказал он.

Поэтому есть весомые аргументы в пользу проведения выборов на подконтрольных территориях, в прифронтовых населенных пунктах.

В то же время, есть и аргументы против. Эксперты, по словам Андреаса Умланда, увидели многое в ходе поездки от Станицы Луганской до Мариуполя.

Эксперт Украинского института будущего считает, что в регионе трудно проводить выборы в том числе из-за того, что многие люди уехали. «Технически это непросто. Есть особые условия, практически военное положение… Есть, конечно, большая угроза политического вмешательства российских и пророссийских сил в эти выборы», – сказал он.

Также, отметил эксперт, еще один аргумент против выборов в прифронтовых населенных пунктах – «это то, что не совсем понятно, в чем смысл этих выборов». «То есть, проблема этих населенных пунктов – что в любом случае, там нет больших налоговых сборов. И эти ОТГ и города в любом случае будут зависеть от дотаций с центра», – пояснил Андреас Умланд.

Кроме того, он сообщил, что существует постоянная угроза нападения со стороны «Л-ДНР». В таких обстоятельствах проводить местные выборы, местное самоуправление – сложно, децентрализация не предусматривает «военного» положения.

«О военно-гражданских администрациях. Нужно найти какое-то способ решения угрозы авторитаризма, автократии… И может быть нужно даже найти какой-то способ организации специальной переходной политической системы для этих ВГА. В частности, должны быть созданы советы громады», – сообщил эксперт.