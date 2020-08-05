Житель Дружковки в Хмельницкой области убил священника из Праги

Житель Дружковки (Донецкая обл.) убил мужчину в Хмельницкой области, а изуродованное тело оставил у автобусной остановки. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти нашли среди деревьев вблизи с. Лисоберезовка Хмельницкой области.

«Несмотря на то, что личных вещей убитого найдено не было, местные правоохранители быстро установили его личность. Им оказался 36-летний житель Закарпатья, священнослужитель в г. Прага, который уже несколько дней числился без вести пропавшим», – рассказали в пресс-службе.

Полицейские проверили всех знакомых, с которыми священник общался накануне своей гибели. Таким образом установили личность предполагаемого убийцы.

Подозреваемый – неоднократно судимый 28-летний житель Дружковки.

«Оперативники управления уголовного розыска полиции Донетчины отработали все возможные связи мужчины и меньше чем за сутки установили его местонахождение. Фигуранта задержали в тот же день по ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска у злоумышленника нашли личные вещи убитого, которые изъяты в качестве вещественных доказательств», – отметили в пресс-службе.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, откуда будет передан правоохранителям Хмельницкой области.

Мужчине инкриминируют ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.