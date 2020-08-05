Новая экономическая модель: Резников пояснил подход к «особому статусу» Донбасса

Украинский подход к понятию «особый статус» Донбасса заключается в изменении инвестиционного климата и внедрении новой экономической модели для региона. Об этом написал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для Atlantic Council, передает «Zik».

Он отметил, что сейчас разрабатывается новая экономическая стратегия для востока Украины, в которой основное внимание уделяется развитию подконтрольных правительству частей Донецкой и Луганской областей.

«Этот подход, пожалуй, лучше всего можно описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью изменения инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне», – пояснил вице-премьер.

Резников убежден, что на Донбасс можно привлечь масштабные инвестиции. Кроме этого, в рамках создания особого инвестиционного режима на подконтрольные регионы могут распространить правила международного коммерческого арбитража. В связи с этим Украина должна взять на себя часть страхового бремени от военных и политических рисков.

По словам вице-премьера, для того, чтобы сделать этот подход устойчивым, запланировано создание специального фонда, целью которого будет поощрение и поддержка инвестиций.

Кроме этого, Резников подчеркнул, что «Москва делает ставку на ускорение распада Украины». Поэтому российская интерпретация «особого статуса» Донбасса неприемлема.

«В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины относительно создания нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство», – убежден политик.