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Красный Крест направил 49 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

05.08.20 13:37
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

По маршруту «Киев – Донецк» в сторону временно неподконтрольной украинским властям территории проследовали 4 грузовых автомобиля Международного комитета Красного Креста. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Среди груза – продуктовые наборы, стройматериалы, гигиенические наборы, товары медицинского назначения и медицинское оборудование общим весом более 49 тонн», – говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что согласно распоряжению командующего Объединенных сил, оформление и пропуск автомобилей через линию разграничения осуществлены в установленном порядке.

«Отметим, представители НВФ сегодня продолжают блокирование пересечения линии разграничения гражданскими, впрочем грузовики Международного Комитета Красного Креста могут доставлять помощь на временно оккупированную территорию Украины», – добавили в Госпогранслужбе.

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