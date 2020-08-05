Заставляли бегать с автомобильной покрышкой на шее: На Донетчине супруги издевались над приемным ребенком

В Торецке (Донецкая обл.) супруги издевались над приемным ребенком. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в суд передан обвинительный акт по ст. 126-1 (умышленное систематическое совершение физического, психологического насилия в отношении лица, с которым виновный находится в семейных отношениях, что приводит к физическим и психологическим страданиям, ухудшение качества жизни потерпевшего) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2018 года решением военно-гражданской администрации Торецка из городского Центра социально-психологической реабилитации детей в приемную семью устроили лишенную родительской опеки девочку 2010 года рождения.

«В течение полугода приемные родители, унижая честь и достоинство ребенка, систематически совершали в отношении нее психологическое и физическое насилие в виде словесных оскорблений, запугивания, угроз выгнать из дома. Кроме того заставляли ее спать на полу, применяли телесные наказания и ограничивали в питании. Для исправления склонности ребенка к фантазированию так называемые родители били ее ветвью от дерева, а для скорейшего понимания уроков по математике устраивали голодной девочке жестокие сеансы бега по улице с надетой на шею автомобильной покрышкой», – рассказали в пресс-службе.

О бесчеловечном отношении супругов к ребенку в полицию сообщили соседи.

Дальнейшую судьбу супругов решит суд. Пока им грозит до 2 лет лишения свободы.