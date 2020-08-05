Дорожную карту экономического восстановления Донбасса могут представить в сентябре, – Резников

В Украине уже в сентябре текущего года на рассмотрение Кабинета министров могут представить дорожную карту экономического восстановления Донбасса. Об этом в статье для Atlantic Council написал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что после презентации дорожной карты потребуется еще не менее полугода для необходимых расчетов.

«Это потребует участия экспертов. В идеале этот вклад должен поступать напрямую от потенциальных будущих инвесторов», – пишет Резников.

Вице-премьер также подчеркнул, что это не только вопрос облегчения кризиса для Донбасса, а и попытка создать инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу.

«По мере того, как Европа справляется с нынешним кризисом, связанным с коронавирусом, многие страны признают преимущества диверсификации за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к дому. Как один из крупнейших соседей ЕС, Украина идеально подходит для выполнения этой роли, а регион Донбасса обладает многими специфическими атрибутами, необходимыми для того, чтобы сыграть ведущую роль», – добавил Резников.

Ранее сообщалось, что в статье для Atlantic Council вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал, что украинский подход к понятию «особый статус» Донбасса заключается в изменении инвестиционного климата и внедрении новой экономической модели для региона.